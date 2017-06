Lutgen wil niet langer samen regeren met de PS omdat er volgens hem te veel schandalen zijn bij de Franstalige socialisten. Volgens Lutgen heeft de PS haar eigen sociale overtuiging verraden. "Veranderen met de PS is niet meer mogelijk. Vandaag heerst wanorde bij de PS. Het is genoeg geweest", zei hij maandag in "Terzake".

Di Rupo slaat terug. "Bij CDH heb je niets anders dan affaires, weze het in verband met afval, waarbij minister Di Antonio betrokken was, of in verband met andere toestanden die ik nu niet ga citeren", zegt Di Rupo aan RTL Info. "Wat zo ondraaglijk is in wat Lutgen zegt, is dat hij zijn coalitiepartners gewoon beschuldigt omdat er verdeeldheid en zwakheid regeert in zijn eigen partij. Daarom probeert hij een mediatieke slag binnen te halen."

De PS-voorzitter is woedend over de demarche van zijn CDH-collega. "Als hij zegt dat wij al 30 jaar aan de macht zijn, dan zeg ik dat de PSC (het vroegere CDH, nvdr.) al sinds 1830 aan de macht is. Ik heb het uitgerekend: ze zijn al 149 jaar aan de macht. Misschien moeten zij zich wel terugtrekken, in het licht van hun houding." Een niet mis te verstane boodschap.

In afwachting van een nieuwe meerderheid in Wallonië en Brussel vraagt hij dat de PS-ministers correct samenwerken met hun CDH-collega's. "Wij werken in alle rust en waardigheid, maar zo'n houding (van CDH, nvdr.) is onwaardig." Volgens Di Rupo geven de Franstaligen momenteel geen al te best beeld van zichzelf aan de wereld.

Hij kondigt ook nog aan dat PS en CDH volgende maandag met elkaar gaan praten over politieke vernieuwing.