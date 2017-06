Almaci: "Ik verschil van visie met Francken, niet met Jambon"

In een tweet feliciteerde Groen-voorzitter Meyrem Almaci de militairen voor hun diensten. Met een reactie wees staatssecretaris Theo Francken (N-VA) Almaci erop dat ze zich eerder niet enthousiast uitliet over de aanwezigheid van militairen in de straten. In Villa Politica reageert Almaci op de uitlatingen van Francken: "We zijn voor meer budgetten voor de politie omdat het hun taak is om plaatsen te beveiligen. Minister Jambon gaat eigenlijk akkoord met onze visie."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Almaci: "Ik verschil van visie met Francken, niet met Jambon"

In een tweet feliciteerde Groen-voorzitter Meyrem Almaci de militairen voor hun diensten. Met een reactie wees staatssecretaris Theo Francken (N-VA) Almaci erop dat ze zich eerder niet enthousiast uitliet over de aanwezigheid van militairen in de straten. In Villa Politica reageert Almaci op de uitlatingen van Francken: "We zijn voor meer budgetten voor de politie omdat het hun taak is om plaatsen te beveiligen. Minister Jambon gaat eigenlijk akkoord met onze visie."