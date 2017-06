De socialisten roepen huidig energieminister Bart Tommelein (Open VLD) nu op om werk te maken van een "rechtvaardige financiering". Volgens de SP.A'ers hebben Vlaamse gezinnen twee jaar lang een "onwettige belasting" betaald. De schuld leggen ze bij de huidige regering-Bourgeois. De Raad van State had immers eerder in een advies al aangegeven dat de Turteltaks onwettig was.

"De regering had zichzelf heel wat onheil kunnen besparen door op dat moment de Turteltaks te begraven en een eerlijke en betaalbare energiefactuur uit te werken", menen Vandenbroucke en Beenders. "Maar in haar belastingsdrift deed ze niet eens moeite om iets anders te bedenken dan een zoveelste factuur naar de Vlamingen te sturen. Dat is wanbeleid."

Beenders en Vandenbroucke roepen minister Tommelein nu op om "werk te maken van een rechtvaardige financiering van de omslag naar meer hernieuwbare energie, waarbij de kost veel eerlijker gespreid wordt over gebruikersgroepen en niet langer eenzijdig bij de gezinnen wordt gelegd".

In het hele debat rond de Turteltaks kreeg ook SP.A de voorbije jaren trouwens stevige kritiek. Er waren zelfs vruchteloze pogingen om de heffing om te dopen tot 'Freya-factuur', naar oud-minister Freya Van den Bossche. Volgens critici heeft zij immers als energieminister de factuur van de groenestroomcertificaten te hoog laten oplopen.