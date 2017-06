Jambon: "De politiescholen zitten vol. We kunnen de militairen niet vervangen door agenten"

Gisteren woedde de discussie of militairen onze publieke plaatsen moeten beveiligen en of dat niet moet gebeuren door politieagenten. In de Kamer reageert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij wil de militairen wel vervangen door agenten, maar volgens hem is er momenteel niet voldoende capaciteit bij de politie.

