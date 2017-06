Crevits: "Niet alleen militairen zijn de oplossing"

In "Villa Politica" legt Linda De Win de uitspraken van CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi voor aan Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Mahdi zei dat de militairen evengoed vervangen kunnen worden door politieagenten. Crevits vindt dat de militairen hun nut bewijzen op bepaalde plekken. Maar om terreur tegen te gaan is er meer nodig volgens haar. "Een straat waar iedereen elkaar kent is veel veiliger", zegt ze.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Crevits: "Niet alleen militairen zijn de oplossing"

In "Villa Politica" legt Linda De Win de uitspraken van CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi voor aan Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Mahdi zei dat de militairen evengoed vervangen kunnen worden door politieagenten. Crevits vindt dat de militairen hun nut bewijzen op bepaalde plekken. Maar om terreur tegen te gaan is er meer nodig volgens haar. "Een straat waar iedereen elkaar kent is veel veiliger", zegt ze.