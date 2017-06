"In plaats van 5,2 miljard willen we nog hooguit 2,2 tot 2,7 miljard subsidies betalen", zegt De Backer in De Tijd.

De liberale ministers volgen daarmee de prijsvork van 66 tot 76 euro per megawattuur, elektriciteitsprijs incluis, die energieregulator CREG in een studie naar voren heeft geschoven.

Er zal wel nog een robbertje in de regering worden gevochten, want CD&V en de N-VA willen de Belgische bedrijven nog tegemoetkomen met 85 euro per megawattuur.

Als de regering het licht op groen zet, wil De Backer snel duidelijkheid van het Belgische bedrijvenconsortium of ze bereid zijn tegen een prijs van 75 euro die drie laatste parken te bouwen. Als dat niet het geval is, zal De Backer de concessies verbreken en de onderhandelingen van nul heropstarten.

Als de bedrijven de 75 euro per megawattuur afwijzen, betekent dat meteen dat de federale regering haar klimaatdoelstellingen nooit zal halen tegen 2020. De drie parken kunnen dan ten vroegste tegen 2025 gebouwd worden.