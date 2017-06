CDH-voorzitter Benoît Lutgen heeft zijn socialistische coalitiepartner gisteren voor het blok gezet door openlijk aan te kondigen dat hij niet meer met de PS wil voort regeren. "Dit is verraad. Andere woorden daarvoor heb ik niet", zegt Paul Magnette in "Terzake". "We hebben gedurende drie jaar op een zeer correcte en constructieve manier samengewerkt, en wanneer CDH plots betrokken raakt bij Publifin slaan ze de deur dicht."

Voor Magnette is het overduidelijk. "De reden is heel simpel. Ze staan op het punt om op politiek vlak te verdwijnen, en dus wagen ze zich aan een politieke coup."

De PS probeert wel degelijk maatregelen te nemen om een eind te stellen aan de uitwassen die de laatste maanden aan het licht zijn gekomen. "Wat ik jammer vind bij CDH is dat ze eerst alle hervormingen systematisch hebben geblokkeerd en dat ze tegen decumul zijn", fulmineert Magnette, die er nog aan toevoegt dat de "politieke coup" van CDH Brussel en Wallonië destabiliseert.

Magnette is het eerste PS-kopstuk dat in het openbaar reageert op de "bom" die CDH gisteren heeft laten ontploffen. Partijvoorzitter Elio Di Rupo hult zich nog altijd in stilzwijgen. Maar de positie van de voorzitter komt niet in het gedrang. "Ik sta voor 100 procent achter Elio Di Rupo", zegt Magnette. "Het is hem die we nodig hebben om de partij te vernieuwen. Achter hem staat natuurlijk een hele ploeg, en ik help hen daar dagelijks in." Hoewel de partij momenteel in het verdomhoekje lijkt te zitten, heeft de PS de rangen alweer gesloten.