Zoektocht CDH naar regeringspartner verloopt moeizaam

In Franstalig België zijn de partijen Ecolo en Défi niet zomaar bereid om in nieuwe regeringen te stappen zonder de PS. CDH riep daar gisteren toe op, nadat partijvoorzitter Lutgen tot ieders verbazing aangekondigd had niet meer voort te willen regeren met de Parti Socialiste.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

