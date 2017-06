"De voorzitter van de Commissie en de commissaris van Volksgezondheid zijn bijzonder gehecht aan de culinaire aspecten van rijke culturele erfenis van de Europese lidstaten", zegt de woordvoerder. "Les frites, c'est chic!", voegde hij er met een monkellachje aan toe.

Weyts was in zijn pen gekropen om te waarschuwen voor de mogelijke impact van Europese plannen om acrylamide in ons voedsel terug te dringen. Die zouden een bedreiging kunnen vormen voor de traditionele frietcultuur.

Acrylamide is een chemische stof die vrijkomt bij verwarming van onder meer aardappelen. Dat zou kunnen worden vermeden door bijvoorbeeld aardappelen te blancheren vóór ze als frieten worden gebakken. Dat zou dan botsen met de Belgische manier van frieten te bakken, waarbij de frieten in twee keer worden afgebakken. "Gezondheidsfetisjisme", had Weyts gezegd.

Eerder had Europees Parlementslid Bart Staes (Groen) Weyts verweten op te treden als een "eurosceptische agitator". Ook Staes wees er al op dat de Commissie in dergelijke zaken zeer omzichtig te werk gaat.