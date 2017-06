CDH-voorzitter Benoît Lutgen heeft vanmiddag in een persbericht aangekondigd dat hij morgen in de voormiddag overleg gaat plegen met de voorzitters van MR, DéFi en Ecolo om een manier te vinden om uit de politieke impasse te geraken in Wallonië en Brussel.

Lutgen wil een "constructieve dialoog" aangaan om nieuwe regionale meerderheidsregeringen samen te stellen in Franstalig België en Brussel.

De vijf voorgestelde agendapunten van Lutgen stuiten meteen op gemor bij Ecolo. De partij meldt onmiddellijk dat Ecolo het niet eens is met de agenda. DéFi-voorzitter Olivier Maingain verwerpt het voorstel van CDH en meldt dat hij niet naar de ontmoeting zal gaan.

De vijf agendapunten van Lutgen zijn: 1. Vermindering van overheidsinstanties om het politieke leven te moraliseren. 2. Het realiseren van beter onderwijs. 3. De economische heroplevering stimuleren met o.m. inzetten op jobcreatie. 4. Antwoord bieden op het klimaatvraagstuk en overgang naar hernieuwbare energie. 5. De banden met de maatschappij versterken.