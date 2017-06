Gisteren maakte CDH-voorzitter Benoît Lutgen bekend dat hij in het Brussels en Waals Gewest en in de Franse Gemeenschap niet langer wil regeren met de PS. Hij lanceerde een oproep om alternatieve meerderheden te zoeken, zonder de PS, nu veel politici in opspraak gekomen zijn omtrent hoge vergoedingen voor mandaten.

Het is uitkijken naar de reactie van de andere partijen in Franstalig België. DéFi, het vroegere FDF, laat weten dat het alleen in een regering zal stappen als àlle traditionele partijen -PS, CDH en MR dus- schoon schip maken.

Eigenlijk geeft Défi nu nog geen concreet antwoord, zegt politiek journalist Johny Vansevenant. "FDF-voorzitter Olivier Maingain zegt dat hij eerst een ethische revolutie wil. De traditionele partijen moeten eerst hun Augiasstallen uitmesten. Brusselse politici die in opspraak gekomen, moeten weg. Dan pas kiest DéFi met wie ze willen regeren."

"Alle partijen die mee willen onderhandelen, moeten bewijzen dat ze deontologisch handelen", zegt kopstuk Bertrand Clerfayt. "Dus niet nog ergens mensen met vuile handen hebben. Wij kunnen niet meer dag na dag, krant na krant nieuwe schandalen leren."

DéFi is vooral in Brussel een fractie om rekening mee te houden. De partij heeft 12 zetels in Brussels Parlement en vormde er tot nog toe een regering met PS, CDH, SP.A, Open VLD en CD&V. Het is de enige partij die CDH en MR een alternatieve meerderheid kan bezorgen.