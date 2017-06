De Franstalige partijen beraden zich over een uitweg uit de politieke crisis nadat de christendemocraten van CDH gisteren de deur naar het hoofdkwartier van de socialisten van de PS resoluut dicht trok. CDH wil niet meer voortregeren met de PS door de schandalen over hoge vergoedingen van politici. CDH-voorzitter Benoit Lutgen wil nu proberen om met de andere partijen een meerderheid te vormen om de PS uit de regeringen te sluiten.

Rudy Demotte is verbaasd over dat manoeuvre. "CDH is namelijk zelf ook betrokken bij schandalen", zegt hij. "De vicevoorzitter van Publifin bijvoorbeeld, die heeft een partijkaart van CDH. En ook bij de partijen waarmee de christendemocraten nu praten is de situatie al niet veel beter. Denk maar aan de Kazachgate-affaire, daar was MR ook bij betrokken."

Demotte is ook verbaasd over de toenadering tussen CDH en MR. "Er zijn grote verschillen tussen hun partijprogramma's, het standpunt van de partijen over CETA bijvoorbeeld, dat ligt mijlenver uit elkaar, ik denk niet dat ze daarover snel op dezelfde lijn zullen zitten", zegt de minister-president. "Ik vind het weinig coherent allemaal, de onderhandelingen zullen nog wel eens een tijdje kunnen duren."