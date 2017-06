Dat CDH net nu de banden met de PS doorknipt, is volgens Pascal Delwit geen toeval. Hij somt een aantal elementen op die de doorslag hebben gegeven: de schandalen met als klap op de vuurpijl het symbolisch belangrijke schandaal bij Samusocial, de relaties tussen PS en CDH in de Waalse Gewestregering die volgens hem niet meer al te best was, het feit dat CDH bij peilingen onder de grens van 10 procent is weggezakt, de positie van de PS die verzwakt is en de invloed van de Franse verkiezingen waar een centrumpartij zoals die van Emanuel Macron de motor van de politieke vernieuwing is.

"Er was al enige toenadering tussen CDH en MR", weet Delwit. "Als Benoît Lutgen nu in zijn opzet slaagt, verzekert hij zijn partij wellicht van een plaats in de meerderheid in Wallonië en Brussel, niet alleen tot 2019, maar mogelijk ook tot 2024 (de daarop volgende legislatuur, nvdr.).