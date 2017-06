Het water tussen CDH en PS lijkt wel onmetelijk diep geworden. "Je hebt lef nodig in deze situatie", zegt Lutgen. Hij verwijst naar de schandalen in Charleroi, Luik en Brussel waarbij mandatarissen van de PS betrokken zijn. Hij geeft toe dat dit allemaal al een tijdje bekend is, maar voor wat hem betreft is het schandaal bij Samusocial in Brussel er te veel aan. "Zitpenningen opstrijken bij een organisatie voor zij die het het meest nodig hebben, daar word je misselijk van."

Voor Lutgen gaat het in de politiek niet alleen om ministerposten, maar ook om een project en ethiek. "Als we in de oppositie komen, is dat niet erg."

De CDH-voorzitter zegt dat hij vanmorgen al zijn PS-collega Elio Di Rupo op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om de samenwerking stop te zetten. "Veranderen met de PS is niet meer mogelijk. Vandaag heerst wanorde bij de PS. Het is genoeg geweest."

Ironisch genoeg omschreef Waals minister-president Paul Magnette (PS) Lutgen gisteren nog als "loyaal" in een programma op de RTBF. "Ik ben loyaal tegenover mijn kiezers en tegenover de engagementen die ik ben aangegaan", aldus Lutgen. "De PS heeft haar sociale overtuiging verraden." De Franstalige socialisten dragen volgens hem een "verpletterende verantwoordelijkheid".