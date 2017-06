Van Cauwelaert voorspelt woelige tijden in de Waalse en Belgische politiek. "Er komt een vieze oorlog. Want de PS zal er nu alles aan doen om zelf alle vuiligheid over CDH naar boven te halen", zegt hij aan De Tijd.

"De vraag is ook of de MR snel te hulp zal komen snellen", aldus Van Cauwelaert. "Daar beseffen ze welke problemen ze zich op de hals kunnen halen. Er is niet alleen de Brusselse crisis, steeds meer wordt duidelijk hoe slecht de Waalse economie eraan toe is. Nu blijkt men er zelfs niet klaar om de geregionaliseerde kinderbijslag uit te betalen en wordt uitstel gevraagd. Dat zegt genoeg."

Van Cauwelaert geloogt niet dat CDH-voorzitter Benoît Lutgen zijn demarche vooraf heeft doorgesproken met andere formaties. "Dat zal moeten blijken, maar ik denk het niet. Lutgen is een politicus die enorm vanuit de buik handelt."

De PS is weliswaar in shock, maar zou het initiatief van CDH ook kunnen omkeren. "De PS kan nu zeggen dat ze een mes in de rug gekregen heeft. En werk maken van het feit dat de PTB de partij begint leeg te roven. Als ze geen regeringsmaatregelen meer moet doorvoeren, kan ze opnieuw haar linkse flank verdedigen."