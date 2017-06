"Bij de Vlaamse en federale regeringsonderhandelingen in 2014 had zowel CD&V als de MR graag gezien dat het CDH in de federale regering zou stappen. Dat zou 2 liberale en 2 christendemocratische partijen hebben opgeleverd, naast de N-VA. Dat is echter niet gebeurd."

"Sindsdien voelt de MR zich best eenzaam in de federale regering en krijgt ze alle andere Franstalige partijen over zich heen. De komst van het CDH in de federale regering in ruil voor de komst van de MR in de deelregeringen, zou wel eens een logische deal kunnen zijn."

Dat laatste scenario heeft premier Charles Michel (MR) inmiddels tegengesproken. Hij wil federaal alles bij het oude laten en overweegt niet het CDH in de armen te sluiten.