De toekomstige samenstelling van de meerderheden in het zuiden van het land, is onlosmakelijk verbonden met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Brussels Parlement heeft de huidige coalitie van de PS, DéFI, de SP.A, Open VLD en CD&V een meerderheid van 52 zetels op 89. De PS is de grootste partner met 22 zetels. Daarna volgen DéFi (12), het CDH (8), Open VLD (5), de SP.A (3) en CD&V (2).

De MR zat tot nu toe in de oppositie met 17 zetels. Als de Franstalige liberalen de Franstalige socialisten in de coalitie zouden vervangen, dan houdt die een meerderheid van 47 zetels over. Een coalitie tussen de PS, de MR en de huidige Vlaamse coalitiepartners heeft zelfs een meerderheid van 49 zetels.

Ook mogelijk is een coalitie tussen de MR, DéFI en Ecolo aan Franstalige kant. Aan Nederlandstalige kant neemt Groen dan waarschijnlijk de plaats van de SP.A in. De beide partijen hebben 3 zetels. Deze formule heeft een meerderheid van 47 zetels.