Thyssen: "Britten blijven ook na brexit onze buren, dus goede afspraken maken"

Morgen gaan de onderhandelingen over de brexit van start. De Europese commissie wil van de nieuwe Britse regering snel weten onder welke voorwaarden ze eruit wil stappen. Het gaat vooral over de toekomstige samenwerking met Europa, in het belang van al de burgers, zegt Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V).

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Thyssen: "Britten blijven ook na brexit onze buren, dus goede afspraken maken"

Morgen gaan de onderhandelingen over de brexit van start. De Europese commissie wil van de nieuwe Britse regering snel weten onder welke voorwaarden ze eruit wil stappen. Het gaat vooral over de toekomstige samenwerking met Europa, in het belang van al de burgers, zegt Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V).