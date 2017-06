Minister van Staat De Decker nam zaterdag ontslag als burgemeester van Ukkel. Eerder al werd hij tijdelijk uit al zijn interne functies ontzet. Zijn naam duikt immers op in het dossier-Kazachgate. Hij zou als advocaat hebben gelobbyd in een poging om de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011 in sneltempo door het parlement te krijgen.

De hypothese waar de onderzoekscommissie op werkt, is dat het Elysée de gerechtelijke problemen van de Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev en twee Oost-Europese zakenpartners in ons land wilde opgelost zien. Dat moest een lucratieve deal tussen Parijs en Kazachstan helpen smeden. Kort na de goedkeuring van de zogenoemde afkoopwet, konden Chodiev en co een schikking sluiten. De Decker maakte deel uit van het advocatenteam rond Chodiev. Hijzelf blijft elk lobbywerk ontkennen.