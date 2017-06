Het was RTL-TVi dat zaterdagavond uitpakte met het nieuws over de cumul, die Vanraes 319.000 euro bruto per jaar oplevert (229.000 euro bij de GIMB en 90.000 euro bij het OCMW). Volgens RTL-TVi verklaarde de politicus dat hij pas zes maanden geleden op de hoogte gebracht werd van de problematische cumul, die blijkbaar drie jaar onder de radar is gebleven, want zolang is Vanraes al aan de slag bij de investeringsmaatschappij.

Vanraes vindt dat hem niets te verwijten valt: "Hoewel ik mij niets te verwijten heb, neem ik met pijn in het hart ontslag als OCMW-voorzitter, om iedereen, zoals altijd, recht in de ogen te kunnen kijken, om de rust te laten terugkeren binnen mijn bedrijf dat zich dagelijks inzet voor de economie in het Brussels Gewest en niet in het minst om te vermijden dat de werking van het Ukkels OCMW zou lijden onder een onduidelijke situatie", schrijft Vanraes in een persbericht.