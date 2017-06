Maar dat is volgens Weyts in strijd met onze frietcutuur. Daarbij worden frieten traditioneel twee maal afgebakken. "Die frietcultuur willen we vrijwaren", zegt Weyts, die daarom Europees commissaris Vytenis Andriukaitis, bevoegd voor Gezondheid en Voedselveiligheid, een brief schreef. "Het zou zonde zijn als de Europese Unie deze hemelse culinaire traditie zou verbieden", aldus Weyts in zijn brief over het voornemen om het blancheren van aardappelen in de toekomst te verplichten.

Met hun "gezondheidsfetisjisme" staat Europa ver van de dagelijkse realiteit, aldus nog Weyts over de plannen van de Europese Commissie.