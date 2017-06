Na alweer een catastrofale week voor de Franstalige socialisten, was PS-voorzitter Paul Magnette vanochtend te gast in de RTBF-tegenhanger van “De zevende dag”. Hij gaf toe dat zijn partij in crisis verkeert, maar van neerslachtigheid was niets te merken tijdens zijn tv-optreden, waarin hij handig netelige vragen vermeed.

Zo ging hij niet echt in op Samusocial-schandaal in Brussel, dat PS-burgemeester Yvan Mayeur de kop kostte. Op vragen daarover antwoordde hij dat daar als Waals minister-president niet veel over wilde zeggen en dat dat een zaak was voor Laurette Onkelinx, de voorzitter van de PS in Brussel.