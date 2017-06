Michel en Trudeau vinden elkaar bij een lekkere portie poutine

Premier Michel heeft een driedaagse handelsmissie afgewerkt in Canada. Vanmiddag had de premier nog een lunch in een park in Ottawa met de Canadese premier Justin Trudeau. Het ging er erg informeel aan toe. Ze aten hamburgers, hotdogs en Poutine. Dat zijn frieten met gesmolten kaas erop.

