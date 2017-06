"Je moet van ik weet niet welke planeet komen om het normaal te vinden dat je 200.00 euro verdient om bij te klussen in een daklozenmaatschappij", zegt Rutten in "De afspraak op vrijdag". "Ik denk dat het bij accountability ook een publiek statement hoort door te zeggen dat dit fout was."

Op de vraag of Mayeur en Peraïta zich moeten verontschuldigen en het geld moeten terugbetalen antwoordt Rutten klaar en duidelijk: "Dat vind ik wel, ja."

Rutten heeft geen goed woord over voor politieke praktijken zoals die deze week in Brussel aan het licht zijn gekomen, waarbij politici zoals Mayeur en Peraïta bijklussen in vzw's opgericht door de stad en zich daarvoor royaal laten vergoeden. Ze pleit voor een zuiveringsproces. "Dat zal alleen maar beginnen als de mensen die dat hebben gedaan publiek hun eigen kiezers en burgers in de ogen kijken en zeggen te beseffen dat ze fout zaten."

Hoewel praktijken zoals in Brussel zeker niet alleen bij de PS voorkomen, ligt de focus toch vooral op de Franstalige socialisten. Nochtans was er 12 jaar geleden al ene Elio Di Rupo die zei dat hij de "parvenu's" eruit wilde. "Ik zou in zijn geval in de spiegel kijken", concludeert Gwendolyn Rutten.