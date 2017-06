Lachaert: "Bekijken graag nieuwe Arco-voorstellen van CD&V"

De regeling rond Arco is in strijd met de grondwet. Dat concludeerde het Grondwettelijk Hof. Egbert Lachaert (Open VLD) reageert hierop in "Villa Politica".

