De Kamer heeft gisteren het voorstel om de aanhoudingstermijn op te trekken van 24 uur tot 72 uur in het geval van terreurdossiers weggestemd. Het wetsvoorstel kreeg 97 stemmen voor en 52 tegen, dat is onvoldoende voor de nodige tweederdemeerderheid. Exit verlenging dus. Een jammer zaak, vindt Jambon. "Het is heel nipt weggestemd, ik geloof maar met een stem verschil of zo."

Toch geeft Jambon het voorstel niet zonder boe of ba op. "We zullen nu kijken of we een formule kunnen voorstellen die minder verregaand is, bijvoorbeeld naar 48 uur, en of daar wel een tweederdemeerderheid voor te vinden is. Spijtig dat dit nipt is, maar we zullen verder zoeken naar wat wel mogelijk is."