De manier waarop verschillende media de afgelopen dagen hebben bericht over een drama met een 15-jarige jongen in Appelterre, in de provincie Oost-Vlaanderen, is duidelijk in strijd met de mediarichtlijnen rond suïcide, aldus Vandeurzen. Die richtlijnen - die zijn onderschreven door de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Raad voor de Journalistiek - bevatten afspraken over hoe best wel/niet kan bericht worden over zelfdoding.

De inbreuken in de berichtgeving rond het drama in Appelterre waren zo duidelijk dat expertenorganisaties zich gisteren genoodzaakt zagen om een bericht aan alle media te sturen met de vraag om te stoppen met berichtgeving.

Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) spreekt over een "flagrante schending van de basisafspraken" door verschillende media. Hij is "verontwaardigd, verbijsterd en woest" over de berichtgeving.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) deelt die gevoelens en is zelf "gefrustreerd" omdat verschillende grote redacties de richtlijnen met de voeten hebben getreden. De CD&V-minister spreekt ook van een redactie die zich niet gehouden voelt aan de richtlijnen. "Dat is onvoorstelbaar", aldus Vandeurzen. Hij wil de mediaredacties, de journalistenvereniging en de suïcide-experts rond de tafel brengen om te komen tot een betere naleving van de mediarichtlijnen.

De Bruyn is tevreden met die houding van de minister. Zelf wil hij nog een stap verder gaan. Hij dient een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek.