Bovendien zou de Brusselse regering al sinds 2013 op de hoogte zijn geweest van de wantoestanden bij de daklozenorganisatie. Zo zou er in 2013 al sprake zijn geweest van snoepreisjes naar Alicante waarbij facturen dubbel zouden zijn aangerekend en kwamen toen al hoge vergoedingen voor Peraïta naar boven. "Als we dat al vier jaar geleden wisten, waarom is er toen niets gebeurd", vraagt Liesbeth Dhaene (N-VA) zich af.

Alain Maron (Ecolo), die het schandaal mee aan het licht bracht, haalt uit naar de Brusselse regering in het algemeen, en naar voogdijminister Pascal Smet (SP.A) in het bijzonder. "Ik heb nooit duidelijke antwoorden gekregen op mijn vele vragen." Ook Vincent De Wolf (MR) is scherp voor Smet: "Wat heeft u het voorbije jaar gedaan, behalve het schandaal door anderen laten ontdekken? Waarom heeft de regering elk jaar de subsidies aan Samusocial goedgekeurd zonder reële controles in te voeren?"