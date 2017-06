De commissie Financiën stond op het punt om twee voorstellen goed te keuren: een voorstel over bestaansmiddelen voor wezen (kostprijs: 1,5 miljoen euro) en een voorstel over een lager btw-tarief voor planten en bloemen (kostprijs: tot 30 miljoen euro).

"Maar we kregen vanuit de regering te horen dat dat niet mocht gestemd worden wegens budgettaire redenen", vertelt Eric Van Rompuy. "Als we weten dat wij volgens de Nationale Bank nog 8 miljard euro moeten vinden om de begroting in 2019 in evenwicht te brengen, zal het echter niet van die 1,5 miljoen euro voor de wezen afhangen."

Van Rompuy begrijpt dat de begrotingscontrole zich zeer zwaar aankondigt. "En dan is het juist dat er in het parlement geen dingen moeten worden goedgekeurd die vele miljoenen kosten. Maar het zit dieper dan dat: men vindt dat het Parlement geen initiatiefrecht meer mag hebben", aldus de CD&V-politicus. "Als we zien dat 90 procent van de wetgeving vanuit de regering komt en slechts 10 procent van het Parlement... dat wekt heel wat wrevel bij de parlementsleden."

Nog volgens Eric Van Rompuy wordt er te veel politieke energie geïnvesteerd in onderzoekscommissies zoals naar Kazachgate of Panama Papers. "Daardoor kunnen we het normale wetgevende werk niet meer waarmaken. Op dit moment is er een soort malaise in het Parlement."