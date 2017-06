Volgens de huidige wetgeving kan een rechter de Belgische nationaliteit afnemen van iemand die voor terrorisme veroordeeld werd. Dat kan echter enkel indien de veroordeelden de Belgische nationaliteit niet van hun ouders meekregen. Bovendien kan het alleen op vraag van het openbaar ministerie en bij een celstraf van minstens vijf jaar zonder uitstel. Het gaat om een mogelijkheid voor de rechter, geen verplichting.

In het voorstel van de Vlaamsnationalisten verliest iemand met verschillende nationaliteiten de Belgische nationaliteit wel automatisch, ook als hij of zij in ons land geboren is. Bij de veroordeling voor terrorisme spreekt de rechter meteen de vervallenverklaring van de nationaliteit uit. "Wie zich schuldig maakt aan een misdrijf tegen de Staat, hoeft niet meer te profiteren van de voordelen van de nationaliteit van die Staat", licht Kamerlid Koen Metsu toe. "Niemand wordt per ongeluk veroordeeld voor terrorisme".

N-VA diende het wetsvoorstel een jaar geleden al in. De partij wil de tekst nu zo snel mogelijk in de bevoegde commissie ter sprake brengen. Dat is een reactie op het nieuws dat Sharia4Belgium-leider Belkacem, die tot twaalf jaar cel is veroordeeld, tijdens zijn gevangenisstraf is getrouwd. Hij huwde met de moeder van zijn drie kinderen. Geopperd wordt dat hij met zijn huwelijk zou willen voorkomen dat zijn nationaliteit wordt afgenomen en dat hij aan Marokko zou worden uitgeleverd. Mocht het voorstel van N-VA het eerder effectief tot een wet hebben geschopt, "zou Belkacem zijn Belgische nationaliteit al bij zijn veroordeling zijn kwijtgeraakt", luidt het.