Persoons: "Dat verhaal dat ik ben opgeofferd, vind ik nogal seksistisch"

Ans Persoons (SP.A) is niet langer schepen in de stad Brussel. Maar dit was niet op vraag van haar voorzitter John Crombez en Brussels minister Pascal Smet. Dat zegt ze in "De zevende dag": "Ik ben niet het kleine meisje dat niet voor zichzelf kan spreken."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Persoons: "Dat verhaal dat ik ben opgeofferd, vind ik nogal seksistisch"

Ans Persoons (SP.A) is niet langer schepen in de stad Brussel. Maar dit was niet op vraag van haar voorzitter John Crombez en Brussels minister Pascal Smet. Dat zegt ze in "De zevende dag": "Ik ben niet het kleine meisje dat niet voor zichzelf kan spreken."