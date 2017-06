De collega's bij ACV vinden de aankondiging voorbarig, omdat de bonden het wetsontwerp nog niet hebben gezien. "Alles wat we erover weten, hebben we via de pers vernomen", meent Piens. Het plan wordt bovendien nog onderzocht door de Raad van State, een oordeel volgt pas op 20 of 21 juni. "We wachten tot dan af om te zien wat we zullen doen."

Nochtans is ook de christelijke spoorbond niet enthousiast over de plannen van minister Bellot. "Onze grootste bezorgdheid is dat werknemers vier dagen op voorhand moeten laten weten of ze zullen staken of niet. Daarmee valt het sociaal overleg al dagen vóór de aangekondigde staking stil. Daar zijn wij uiteraard niet gelukkig mee, want het sociaal overleg moet alle kansen krijgen."