De vergadering die avond werd nog voorgezeten door Mayeur zelf, die net zijn ontslag had ingediend. "Hij was duidelijk boos, vooral op SP.A. Volgens hem is het onze schuld dat hij geen burgemeester meer is. Hij had ondertussen ook een telefoontje gekregen van Laurette Onkelinx (de voorzitster van de Brusselse PS, nvdr.), waarin ze zei dat het voorstel om hem schepen te maken voor ons geen optie was. Hij wilde van mij de garantie dat we er op z'n minst over zouden nadenken, anders moesten we maar opstappen. Dat is later door verschillende PS-schepenen herhaald."

"Ampe heeft toen niets gezegd", zegt Persoons. "Dat was teleurstellend. Als Vlaamse partij in Brussel ben je sowieso klein. Hier hadden we de mogelijkheid om het verschil te maken als we samenwerkten. Maar dat is niet gebeurd. Ik ben teleurgesteld in mijn ex-collega. Voor haar ging het om de postjes en om het afpakken van mijn bevoegdheden."