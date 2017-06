"De CD&V is geen lid van de OESO en de OESO is dat ook niet van CD&V", benadrukt Geens eerst en vooral. "Ik ben zelf nog minister van Financiën geweest en de vennootschapsbelasting hervormen is altijd een van mijn prioriteiten geweest. Dat lag er ook tijdens de onderhandelingen in 2014, maar dat kon toen niet."

Hoewel hij niet veel wil zeggen over de vermogenswinstbelasting - de premier heeft het dossier een tijdje geleden namelijk naar zich toegetrokken - is Geens toch duidelijk. "In elk normaal belastingsysteem - waar geen taboes zijn - is een zekere taxatie van vermogenswinsten en meerwaarden de normaalste zaak, zelfs tot in zeer liberale rechtse landen. Bij ons heerst er een taboe."

"Het enige wat ik aan de bevolking wil zeggen, is dat dit in een normaal belastingsysteem aangewezen is", besluit hij. "Bij ons kan dat niet, maar dat is politiek. Ik hoop enkel dat dit uit de emotionele sfeer raakt, want dat haalt niets uit."