Kris Peeters, die volgend jaar de lijsttrekker zal zijn voor CD&V in de stad Antwerpen, is het nu duidelijk dat privébedrijven niet geschikt zijn om in te schakelen bij armoedebeleid.

"Een privébedrijf streeft altijd een winstverhoging na", legt hij uit aan VRT Nieuws. "Sociale organisaties hebben heel wat ervaring in de materie en zijn beter geplaatst om deze problematiek aan te pakken. Ik denk dat het nu duidelijk is dat privébedrijven en armoedebestrijding moeilijk tot niet samengaan."