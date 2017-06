"Nieuwe politiek bereik je niet door te schelden, maar wel door zelf het goede voorbeeld te geven", laat Rutten in een persbericht weten. "Wie zo wild om zich heen slaat, zou beter in eigen hart kijken. Je kan niet twee keer kwaad weglopen en daarna woedend zijn als anderen wél verantwoordelijkheid nemen."

Met dit niveau van debat is volgens Rutten niemand geholpen. "Je kan van mening verschillen, dat kan zelfs scherp zijn. Maar verantwoordelijke politici verschillen beschaafd van mening én onderhandelen aan tafel. Weglopen, schelden en tieren – en in één beweging onnodig alle landbouwers beledigen – is in strijd met de waarden die we allemaal samen moeten verdedigen. Wie pleit voor een andere politiek moet dat ook tonen, in woorden én in daden. Schelden en van de tafel weglopen horen daar niet bij."

Volgens Rutten vergist Crombez zich van vijand: "Hij kan zijn woede beter richten op z'n eigen politieke familie met de PS. Open VLD is als partij in de hele SamuSocial-affaire op geen enkele manier betrokken en heeft het steeds evident gevonden dat Mayeur en Peraïta zouden opstappen."

Rutten wijst er ook op dat het bestuur in Brussel voor Open VLD "in volle transparantie en met engagement voor alle inwoners moet gebeuren". "Dat heeft schepen Els Ampe op de tafel gelegd." Rutten geeft ook nog een steekje: "We zullen dat bovendien doen op een efficiënte manier, met een schepen minder. Harder werken en belastinggeld besparen. Dat is de richting die het bestuur voor Open VLD uit moet."