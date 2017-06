Arnaud Verstraete hekelt ook de snelheid waarmee de opvolging van Mayeur is afgehandeld. "De PS had zeven dagen tijd en een climax van de publieke verontwaardiging nodig om Mayeur te doen opstappen. Maar om daarna een nieuwe persoon te vinden, duurt het geen 24 uur. Ik betreur dat het zo snel is gegaan. Men had beter meer tijd genomen om goed na te denken over wat er is fout gelopen."

In die zin geeft Verstraete ook kritiek op de coalitiepartners van de PS in het Brusselse stadsbestuur. "Ze bougeerden aanvankelijk niet, ook niet toen Mayeur weigerde te antwoorden. Het heeft tot donderdag geduurd vooraleer Open VLD en SP.A hebben gezegd dat de zaken rond Mayeur niet door de beugel konden. En de volgende dag zit Open VLD alweer mee in het bestuur. Er was nu een momentum voor een ommekeer en ik heb de indruk dat dat momentum niet gegrepen is."