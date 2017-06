VRT

In "De afspraak op vrijdag" overloopt Ivan De Vadder de politieke week. Deze week bogen politicus Karel De Gucht (Open VLD), journaliste Véronique Lamquin (Le Soir) en columnist filmmaker Marc Didden zich onder meer over het ontslag van de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur, de (on)macht van PS-voorzitter Elio Di Rupo en de verrassende verkiezingsuitslag in het Verenigd Koninkrijk.