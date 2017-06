De vraag naar een zitje als schepen voor Mayeur was de druppel die de emmer deed overlopen bij SP.A, maar dat verhaal wordt door het volledige college ontkend, al nam Mayeur gisteravond wel eerst het woord. "Mayeur heeft verteld over zijn politiek leven, dat is niet op vijf seconden gedaan. Hij heeft ook toegegeven dat hij fouten gemaakt heeft en dat dat de reden is waarom hij opstapt, maar er is nooit sprake van geweest dat hij schepen werd in dit college", benadrukt Ampe.

Open VLD is blij met wat het bereikt heeft tijdens de onderhandelingen. "Wij hebben gezegd dat er in deze meerderheid een nieuwe politieke wind moet komen en dat er een kadaster moet komen van alle mandaten en remuneraties. De nieuwe burgemeester moet zich ook voor de volle 100 procent concentreren op Brussel en zijn posten opzeggen in het Brussels Parlement. Zou Ans Persoons (schepen SP.A) dat eruit gesleept hebben? Ik denk het niet, ze is weggelopen."

De bevoegdheden van Persoons, Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkcontracten, zullen nu opgevangen worden door andere schepenen. "Dat is toch ook een besparing voor de Stad", aldus Ampe.