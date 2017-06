Het schepencollege stond Close bij in de trouwzaal. De kandidaat-burgemeester stak niet weg dat gisteren, met het ontslag van Ivan Mayeur, een emotionele dag was. Close neemt het woord "schock" in de mond bij het vertrek van de "leider", en roept de pers op om Mayeur de nodige ademruimte te geven.

Close wil het project van Brussel, de engagementen van 2012, voortzetten met een hecht team. "Ik geloof in dit project. Brussel is de hoofdstad van een half miljoen Europeanen. Ik wil de Brusselaars ondersteunen", zegt Close. Hij belooft ook transparantie de komende manden, transparantie in de mandaten. Want het is het mandaat van Mayeur bij de daklozenorganisatie SamuSocial die hem de das omdeed. "Ik heb geen privé-mandaten, ik heb slechts één job", voegde Close eraan toe. Hij doet afstand van zijn zitje in het Brussels Parlement.

SP.A stapt uit het stadsbestuur, bevestigt eerste schepen Alain Courtois: "Ze zijn er zelf uitgestapt. Dat betekent dat we met één schepen minder hetzelfde werk zullen verzetten." Courtois spreekt tegen dat er overwogen is om Mayeur als schepen in het bestuur te laten. "Hij blijft wel gemeenteraadslid", aldus Courtois.

Ook Els Ampe, schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit, nam het woord en zij stelde dat het stadsbestuur zich bescheiden zal opstellen en de band met de bevolking zal herstellen. "Brussel moet een voorbeeldfunctie hebben."