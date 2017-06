Het was in de marge van het federale ABVV-congres dat PS-voorzitter voor het eerst reageerde op het schandaal rond daklozenorganisatie Samusocial en het daaropvolgende ontslag van de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur.

"Iedereen wachtte op dit gebaar", aldus Di Rupo. "Ik hoop nu vooral dat iedereen hier lessen uit zal trekken, zodat dergelijke zaken, die nog te vaak voorkomen, niet meer gebeuren."

Maar, zo benadrukt Di Rupo, we mogen het kind niet met het badwater weggooien. "De PS bestaat uit 90.000 fantastische personen die elke dag hun verantwoordelijkheid nemen. Er zijn incidenten en daar moeten we uit geraken, maar we moeten nu niet iedereen culpabiliseren."