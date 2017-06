Philippe Close volgt Yvan Mayeur op, die gisteren ontslag nam nadat hij in opspraak was gekomen in het schandaal rond de daklozenorganisatie SamuSocial.

Close was tot nu schepen van Toerisme, Personeel en Financiën in het Brusselse stadsbestuur. "Hij draait allang mee in de Brusselse politiek. Philippe Close was kabinetschef van voormalig burgemeester Freddy Thielemans. Hij zit ook in allerlei vzw's van de stad en dat geeft hem macht", schetst VRT-journalist Nina Verhaeghe.

Er was nog een andere naam in de running: Karine Lalieux. Mocht zij het geworden zijn, dan had ze moeten vertrekken uit de Kamer en zou ze daar opgevolgd worden door Yvan Mayeur. "Dat is blijkbaar iets wat de PS niet wou", aldus VRT-journalist Bart Verhulst.