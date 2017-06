"Dit is een zeer complexe situatie, niet enkel voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor de onderhandelingen van de brexit", reageert minister Reynders aan VRT Nieuws. "We moeten nu eerst wachten op de nieuwe regering die premier May misschien gaat oprichten. Daarna zullen we moeten we moeten kijken naar het nieuwe standpunt rond de brexit."

"We lopen heel wat vertraging op", zegt Reynders nog. "Europa is klaar voor de onderhandelingen, maar je kan niet beginnen onderhandelen als er geen echte regering zit aan de andere kant." Of een eventuele nieuwe regering een invloed zal hebben op de onderhandelingen, kan Reynders nu nog niet zeggen. "We moeten afwachten wie er uiteindelijk zal inzitten."

De minister wijst er nog op dat het organiseren van vervroegde verkiezingen "altijd zeer gevaarlijk is".