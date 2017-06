Mayeur (PS) nam gisteren ontslag nadat hij in opspraak was gekomen in het schandaal rond SamuSocial. De vergadering tussen de meerderheidspartijen van het Brusselse stadsbestuur gisteravond over een opvolger voor Mayeur bracht geen witte rook. De SP.A verliet de onderhandelingstafel, naar eigen zeggen omdat een schepenambt voor aftredend burgemeester Mayeur op tafel was gekomen.

Dat blijkt een breekpunt voor de Vlaamse socialisten. Zij krijgen nu duidelijkheid van Onkelinx. "Yvan Mayeur heeft onvermijdelijk (incontournablement) ontslag genomen als burgemeester, maar ook uit het college van schepenen", aldus het PS-kopstuk op RTBF-radio. Volgens Onkelinx heeft Mayeur een ethische fout gemaakt en was zijn ontslag evident geworden. "Mayeur heeft zichzelf daarmee wel een zeer zware straf opgelegd. En dat heeft hij goed gedaan."

Dat Mayeur - althans volgens Onkelinx - dus volledig vertrekt uit het Brusselse stadsbestuur, kan het overleg over een nieuwe burgemeester opnieuw op de rails komen.

(lees verder onder de video)