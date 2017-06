Gisterenavond hebben de Vlaamse socialisten het overleg met Open VLD, MR en PS verlaten, omdat de PS zou hebben voorgesteld dat aftredend burgemeester Yvan Mayeur een schepenpost zou krijgen. "Dat Mayeur aanwezig was op die vergadering was hallucinant, dat hij de vergadering leidde is nog hallucinanter", zegt hij scherp. De andere partijen ontkennen overigens dat een schepenrol voor Mayeur op tafel zou hebben gelegen. "Ik kan me inbeelden dat ze zich nu generen", zegt Crombez daarover. "Ze hadden wellicht gedacht dat ik hierover mijn mond ging houden."

