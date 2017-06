Faouzia Hariche (51) is ook al ruim 16 jaar schepen in Brussel. Haar bevoegdheden zijn Openbaar Onderwijs, Jeugd en het Jonge Kind. "Hariche had heel veel voorkeursstemmen in 2012. Ze was tweede, voor Mayeur (voormalig burgemeester Thielemans had de meeste voorkeurstemmen, red.). Dat speelt in haar voordeel. Maar ze heeft een minder sterke persoonlijkheid, zo zeggen veel PS'ers", aldus Demonty. Daarnaast kreeg ze in het verleden al heel wat kritiek omdat ze al lang schepen is maar intussen nog steeds geen Nederlands spreekt.