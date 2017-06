PVDA'er Raoul Hedebouw laakte echter de verontwaardiging van de andere partijen, onder meer verwijzend naar de eerdere schandalen rond Publipart, Kazachgate, het Telenet-bijbaantje van Kamervoorzitter Siegfried Bracke en de cumuls van tal van politici. "Het zit in alle partijen, in alle delen van het land. Een bepaalde elite is gewoon bezig met geld in eigen zakken te steken in plaats van aan de mensen te denken", sneerde de communist. "Maar hier is het nog erger, want hier gaat het om een instelling die net die mensen bijstaat die uitgesloten zijn door het kapitalisme."

"Hoeveel regeltjes moeten er nog komen om te beseffen dat je niet speelt met geld dat bedoeld is voor kansarmen", zei ook CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. "Het is een schande dat het bestuur van Samusocial zich verrijkt ten koste van de zwaksten."

"Genoeg is genoeg, er zijn geen excuses meer", besloot Groen-voorzitster Almaci, die zich rechtstreeks richtte tot de PS. "Socialisten die zo een systeem opzetten, het is van het meest schaamteloze dat er bestaat. Daar niet meteen de nodige consequenties aan koppelen, is het failliet van uw partij", klonk het. "En niet de vraag hoe ver Mayeur erover moet gaan alvorens hij moet vertrekken, maar de vaststelling dat u tijd nodig hebt om die beslissing te nemen: dat zegt alles."

Van de PS zelf kwam niemand tussen in het debat. Ook Laurette Onkelinx, die zich anders ook zonder micro geregeld durft laten horen wanneer anderen aan het woord zijn, liet slechts met bedrukt gezicht de kritiek over zich heen komen.