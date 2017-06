Onkelinx: “Ik wil alles weten”

In een interview met VRT Nieuws eist de Voorzitter van de Brusselse PS-federatie Laurent Onkelinx transparantie i.v.m. het schandaal rond Samu Social. Ter gelijke tijd houdt Onkelinx stijf op elkaar over de toekomst van haar partijgenoot, de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur. Het volledige interview is vanavond te zien in Terzake vanaf 20u op Canvas.

