Twee dagen eerder was het advocatenduo bij de minister thuis in Kortrijk langs geweest. Hoewel ook dat ongebruikelijk was, bleek de minister zijn kabinetschef daarover niet op de hoogte te hebben gebracht.

Er waren wel meer zaken waarover Baret, tot verbazing van velen, niets afwist. Zo had de ministerraad op 3 februari 2011 beslist de verruimde minnelijke schikking te koppelen aan de versoepeling van het bankgeheim. In een notificatie werd dat met die woorden beschreven, net als dat het initiatief voor de totstandkoming naar het parlement werd doorgeschoven. Dat die wet eerst in de Kamer groen licht kreeg en nadien in de Senaat werd besproken, was Baret eveneens ontgaan.

"Toen me op 23 maart werd gevraagd een interkabinetten­werkgroep bijeen te roepen omdat er sprake was van een reparatiewet, ben ik pas betrokken geraakt", luidde het. Maar ook op die vergadering was Baret niet aanwezig. Het dossier van de afkoopwet werd op het kabinet behandeld door medewerkster Hildegarde Penne.