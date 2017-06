In het Brussels Parlement komt een onderzoekscommissie om de werking van de daklozenorganisatie Samusocial uit te klaren. Daar zijn PS-bestuurders zoals de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur in opspraak gekomen omdat ze zitpenningen tot 19.000 euro per jaar hebben opgestreken. Dat geld zou komen van giften, maar tot nu toe weigerden de bestuurders daar uitleg over te geven.

"Als giften voor daklozen in de zakken van PS-mandatarissen verdwenen zijn, zelfs al is er wettelijk geen probleem, kan de onderzoekscommissie aanbevelen om het terug te storten, omdat het ethisch niet kan", zegt Arnaud Verstraete, Brussels Parlementslid voor Groen. Het is overigens voor het eerst dat er een onderzoekscommissie komt in het Brussels Parlement.